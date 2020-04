Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Jorge Mendes aurait pris les choses en main pour Semedo !

Publié le 1 avril 2020 à 15h00 par D.M.

Sur les tablettes de nombreux clubs européens, Nelson Semedo discuterait avec le FC Barcelone pour prolonger son bail. L’agent du joueur Jorge Mendes aurait pris le relais et négocierait directement avec le club.

Parallèlement aux dossiers Ter Stegen et Messi qui occupent l’esprit des dirigeants catalans, le FC Barcelone se serait penché sur le dossier Nelson Semedo. Sous contrat jusqu’en juin 2022, le latéral droit a été proche d’un départ lors du dernier mercato estival et son nom avait été évoqué du côté du PSG dans le cadre d’une possible transaction impliquant Neymar. Nelson Semedo est finalement resté au FC Barcelone et une prolongation de contrat serait dans les tuyaux et ce, malgré l’intérêt de l’Inter.

Jorge Mendes voudrait un contrat XXL pour Semedo