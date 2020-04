Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une piste s'envole pour Samuel Umtiti !

Publié le 1 avril 2020 à 13h30 par D.M.

En cas de départ du FC Barcelone lors du prochain mercato, Samuel Umtiti aimerait rejoindre Chelsea. Mais le coût de l’opération aurait refroidi les ardeurs des Blues.

Samuel Umtiti a connu une année 2019 compliquée. Et la nouvelle saison ne semble pas avoir arrangé son cas. Le défenseur français a connu de nombreuses blessures et n’a jamais retrouvé son niveau d’antan. Le Champion du monde a vu ainsi son compatriote Clément Lenglet le doubler dans la hiérarchie des défenseurs centraux et un départ pourrait intervenir lors du prochain mercato. Le journaliste Nicolo Schira a annoncé ce mardi que le FC Barcelone serait ouvert à une vente de Samuel Umtiti et que de nombreuses équipes de Premier League, à l’instar de Chelsea, seraient intéressées.

Umtiti veut rejoindre Chelsea, mais...