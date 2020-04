Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Zubizarreta-Aldridge, le duo qui peut tout casser !

Publié le 1 avril 2020 à 12h30 par La rédaction

Avec leur réseau respectif, Andoni Zubizarreta et Paul Aldridge peuvent faire un vrai malheur sur le marché des transferts et sauver l’OM cet été.

L’un est très connu et apprécié en Espagne, l’autre en Angleterre. Ça en fait, des pistes pour le prochain mercato. Alors que l’OM doit absolument vendre plusieurs joueurs de son effectif la saison prochaine s’il ne veut pas être sanctionné par l’UEFA pour non respect du fair-play financier, le club compte sur le réseau respectif d’Andoni Zubizarreta et de Paul Aldridge, débarqué à l’OM pour l’occasion. De quoi permettre à l’OM de vendre autant que nécessaire…

Trois joueurs en Liga, trois joueurs en Premier League ?

Ainsi, grâce à ses nombreuses connexions avec des clubs espagnols (Valence, Séville et Barcelone notamment), Andoni Zubizarreta pourrait permettre de boucler les ventes de Florian Thauvin, Maxime Lopez ou encore Morgan Sanson, tous trois courtisés par des clubs de Liga. Thauvin intéresse en effet le FC Valence, qui pourrait se renseigner sur l’ailier international français, alors que Séville a déjà un œil sur Maxime Lopez. Concernant Sanson, son profil plaît toujours en Angleterre, notamment à West Ham ou Wolverhampton, mais une vente en Espagne n’est pas à exclure, et Zubizarreta aura l’occasion d’utiliser son réseau pour lui trouver un club espagnol.



Du côté d’Aldridge, les choses sont différentes. En effet, l’Anglais est arrivé en tant que conseiller de Jacques-Henri Eyraud, et a pour mission d’aider à redresser financièrement le club. Ainsi, ce dernier pourrait proposer Bouna Sarr à Everton, Duje Caleta-Car aux deux Manchester ou encore Sanson aux deux clubs de Premier League intéressés. Et quand on sait que les clubs anglais ont beaucoup d’argent, on se dit que ces ventes pourraient, à elles seules, redresser l’OM…