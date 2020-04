Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un ancien de Ligue 1 privilégié à Kurzawa ?

Publié le 2 avril 2020 à 5h00 par T.M.

Pour le poste de latéral gauche, le FC Barcelone se serait vu proposer les services de Layvin Kurzawa. Mais un autre profil pourrait finalement être préféré.

Le mercato estival se prépare maintenant au FC Barcelone. Et le club catalan souhaiterait frapper fort avec Neymar et Lautaro Martinez. Toutefois, avec les répercussions financières du coronavirus, il pourrait bien faire un choix entre les deux. Il n’empêche que la direction du Barça aurait établi d’autres besoins et notamment un nouvel arrière gauche. Junior Firpo pourrait déjà partir, laissant ainsi Jordi Alba seul à ce poste. En Catalogne, on étudierait donc plusieurs pistes et un dossier aurait été réactivé par les Blaugrana.

Le Barça cible Guerreiro !