Mercato - Barcelone : Ça ne ferait plus aucun doute pour Griezmann !

Publié le 2 avril 2020 à 4h30 par T.M.

Le doute entoure l’avenir d’Antoine Griezmann. Mais en coulisse, le FC Barcelone aurait déjà tranché pour le Français.

Un an et puis s’en ? Antoine Griezmann n’avait pas souhaité passer une seconde fois le FC Barcelone l’été. Mais le train pourrait bien le laisser à quai durant l’été. En effet, alors que le Français a rencontré les plus grandes difficultés pour sa première saison en Catalogne, les rumeurs sont de plus en plus nombreuses concernant l’avenir de Griezmann. A la recherche de liquidités, le Barça pourrait décider de vendre l’ancien de l’Atlético de Madrid et aujourd’hui, ce scénario ne ferait plus aucun doute.

Départ acté ?