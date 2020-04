Foot - Mercato - OM

Mercato : L'OM et l'ASSE sont les grandes victimes de la crise du Coronavirus !

Publié le 2 avril 2020 à 3h30 par A.M.

L'impact financier de la crise du coronavirus sur les clubs de football risque d'être énorme. Et en France, l'ASSE et l'OM, déjà en difficulté, risquent d'être particulièrement touchés.

Avec la propagation du Covid-19, tous les Championnats européens ont suspendu leur saison. Résultat, sans matches, pas de revenus pour les clubs de football. Une situation dramatique d'un point de vue économique surtout à quelques semaines du début du mercato. Et parmi les clubs les plus touchés, ceux déjà en difficultés financières seront les plus concernés. C'est le cas de l'OM, contraint de vendre afin de renflouer ses caisses compte tenu de le menace du fair-play financier, ou encore de l'ASSE, qui avait également prévu un énorme dégraissage cet été.

«Ceux qui vont morfler, ce sont les clubs déjà en difficulté : l'ASSE et l'OM»