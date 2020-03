Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Barça pourrait tenter de récupérer un autre joueur de Tuchel !

Publié le 31 mars 2020 à 9h45 par La rédaction mis à jour le 31 mars 2020 à 9h53

En fin de contrat à l'issue de la saison, Layvin Kurzawa ne devrait pas prolonger son contrat avec le PSG. A la recherche d’une nouvelle destination, les représentants du joueur auraient proposé ses services au FC Barcelone.

Arrivé en 2015, Layvin Kurzawa ne devrait pas rester au PSG la saison prochaine. Le latéral gauche voit son contrat arriver à son terme en juin prochain et le club parisien ne compterait pas rallonger son bail. Un départ semble d’ores et déjà acté d’autant plus que le PSG explorerait le marché afin de lui trouver le remplaçant. Le nom de Mattia de Sciglio revient avec insistance pour occuper le côté gauche de la défense. Ainsi, les représentants de Layvin Kurzawa chercheraient un point de chute et auraient proposé les services de l’international français à un prestigieux club européen.

Kurzawa proposé au FC Barcelone