Mercato - PSG : Ça se complique pour Layvin Kurzawa...

Publié le 28 mars 2020 à 22h45 par A.C.

L’avenir de Layvin Kurzawa, en fin de contrat avec le Paris Saint-Germain, semble très incertain.

Tout porte à croire que Layvin Kurzawa ne poursuivra pas sa carrière au Paris Saint-Germain. Son contrat se termine le 30 juin prochain et Leonardo semble avoir d’autres plans pour le poste de latéral gauche. Cet hiver, il a d’ailleurs failli conclure un échange entre Kurzawa et Mattia De Sciglio, avant que la Juventus ne mette un terme aux négociations. Les octuples champions d’Italie ne semblent plus intéressés par le joueur du PSG et l’Inter, qui est l’un des autres clubs concernés par ce dossier ces derniers mois, pourrait faire de même.

