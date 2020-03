Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le départ de Braithwaite déjà à l'ordre du jour ?

Publié le 30 mars 2020 à 22h00 par La rédaction

Débarqué au FC Barcelone en tant que joker médical au mois de février, Martin Braithwaite pourrait déjà quitter la Catalogne cet été.

Martin Braithwaite est arrivé au FC Barcelone le 20 février dernier en provenance de Léganes. L'attaquant danois est venu en qualité de joker médical afin de pallier les blessures de Luis Suarez et Ousmane Dembele. Le joueur, qui a signé jusqu'en 2024, n'a pu jouer que trois matchs sous ses nouvelles couleurs avant la crise sanitaire, et il se pourrait qu'il soit déjà sur le départ au prochain mercato estival.

Un club anglais intéressé par Braithwaite