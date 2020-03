Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : David Alaba prêt à contrarier les plans de Zidane ?

Publié le 30 mars 2020 à 20h00 par D.M.

Les propos de Karl-Heinz Rummenigge auraient été accueillis positivement dans l'entourage de David Alaba. Une prolongation de contrat ne serait pas exclue même si une première offre aurait été refusée.

« Un échange pour Alaba ? J’aimerais dire que ce n’est pas du tout une option pour le Bayern, nous ne sommes pas au souk », a déclaré le président du conseil d’administration du Bayern Munich, Karl-Heinz Rummenigge excluant ainsi un échange entre David Alaba et Leroy Sané. Il faut dire que les rumeurs se font de plus en plus importantes concernant l’international autrichien, sous contrat avec le club munichois jusqu’en 2021. En effet, David Alaba serait dans le viseur du Real Madrid et du FC Barcelone qui seraient prêts à payer les 60M€ demandés par le Bayern Munich. Mais les propos de Karl-Heinz Rummeigge pourraient avoir rebattu les cartes.

Une première offre de prolongation refusée par Alaba