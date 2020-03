Mercato : Coup de théâtre au FC Barcelone ?

Foot - Mercato - FC Barcelone

Alors qu’on le pensait prêt à prolonger pour rester durablement au FC Barcelone, Marc-André Ter Stegen pourrait finalement préparer son transfert.

Marc-André Ter Stegen pourrait changer d’air. Alors que le gardien du FC Barcelone semblait prêt à prolonger, la donne pourrait changer rapidement du côté de Barcelone. En effet, un club en particulier s’intéresse au gardien international allemand, ce qui pourrait pousser le joueur à sûrement faire ses valises et quitter les Blaugranas ...

Ter Stegen successeur de Neuer au Bayern ?

Alors que le Bayern Munich avait préparé la succession de Manuel Neuer en faisant signer gratuitement le gardien de Schalke 04 Alexander Nübel pour l’été prochain, le club bavarois semble pourtant toujours chercher un nouveau gardien pour succéder à Manuel Neuer. Les performances de l’actuel gardien de Schalke ne semblent plus impressionner en Bundesliga, et le Bayern recherche un top gardien. Si Ter Stegen venait à signer, il retrouverait la Bundesliga six ans après l’avoir quittée, pour rejoindre Barcelone en provenance du Borussia Mönchengladbach à l’été 2014. A 27 ans, le portier du Barça est dans la fleur de l’âge, là ou Manuel Neuer commence à baisser progressivement de niveau saison après saison. Cependant, si le Bayern souhaite faire venir le gardien du FC Barcelone, il faudra payer cher, ce dernier étant évalué à environ 90M€ et dispose d'une clause libératoire fixée à 180M€. Actuellement sous contrat jusqu’en 2022 du côté de Barcelone, l’avenir de Ter Stegen semble de plus en plus flou…