Mercato - PSG : Quel joueur du Barça pourrait récupérer Leonardo en échange de Neymar ?

Publié le 24 mars 2020 à 8h00 par La rédaction

Alors que le FC Barcelone s'intéresserait toujours à Neymar, le PSG pourrait en profiter pour récupérer un joueur en échange. Mais selon vous, vers qui devrait se tourner Leonardo ? C'est notre sondage du jour !

Comme annoncé en exclusivité par le 10 Sport, le PSG n'a pas formulé d'offre à Neymar pour une prolongation de contrat. De quoi faire les affaires du FC Barcelone. La presse catalane affirme en effet depuis plusieurs semaines que les Blaugrana souhaiteraient encore récupérer leur ancien joueur, près d'une année après d'interminables négociations avec le PSG. Comme l'été dernier, le Barça pourrait avoir du mal à financer l'opération Neymar. Le club culé pourrait alors vendre plusieurs éléments pour renflouer ses caisses, ou directement proposé un ou plusieurs joueurs au PSG afin de parvenir à ses fins.

