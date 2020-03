Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Manchester City prévient Leonardo pour Mahrez !

Publié le 24 mars 2020 à 17h45 par T.M.

Ces derniers jours, il a été question d’un intérêt du PSG pour Riyad Mahrez. Une information qui a fait réagir Manchester City.

Avec le possible départ de Kylian Mbappé cet été, Leonardo s’activerait déjà pour trouver un possible successeur. Plusieurs noms sont évoqués et dernièrement, une piste menait du côté de Manchester City. En effet, Riyad Mahrez ne laisserait pas insensible Leonardo, qui pourrait donc se jeter sur l’Algérien. Toutefois, pas sûr que l’ancien du Havre pose ses valises au PSG cet été.

La porte est fermée !

Riyad Mahrez rejoindra-t-il le PSG cet été ? Selon les informations du Sun, la réponse est non. En effet, Manchester City n’aurait aucune intention de lâcher l’Algérien, souhaitant en faire un joueur clé pour la saison prochaine. D’ailleurs, une source proche des Citizens a assuré concernant Mahrez : « Il y a un intérêt, mais nous n’avons pas l’intention de le laisser partir. Il a dit à Pep qu’il était très heureux et qu’il pensait avoir trouvé sa place ».