Mercato - Barcelone : Ter Stegen aurait des exigences colossales pour son avenir !

Publié le 2 avril 2020 à 17h00 par D.M.

Les discussions se poursuivraient entre les représentants de Marc-André Ter Stegen et le FC Barcelone. Mais les exigences salariales du joueur compliqueraient les négociations concernant une possible prolongation.

Le FC Barcelone se serait penché sur le dossier Ter Stegen. Sous contrat jusqu’en juin 2022, le portier allemand discuterait actuellement avec les dirigeants catalans afin de parvenir à un accord et prolonger son contrat. Mais les deux parties tardent à trouver un terrain d'entente notamment en raison des prétentions salariales de Marc-André Ter Stegen. Alors que le FC Barcelone devrait se méfier du Bayern Munich qui surveillerait la situation de l’international allemand, les négociations se poursuivraient.

Les discussions dans l’impasse