Foot - Mercato - FC Barcelone

Mercato - Barcelone : Coup de froid dans les négociations avec Messi !

Publié le 2 avril 2020 à 13h30 par La rédaction

Dès le début des discussions pour prolonger son contrat, Messi a joué carte sur table en refusant de baisser son salaire !

Les négociations avec Lionel Messi pour sa prolongation de contrat s’annoncent compliquées. Alors que le FC Barcelone souhaite offrir un dernier contrat en or à Lionel Messi du côté de la Catalogne, ce dernier est en train de rendre les négociations plus compliquées que prévues pour son nouveau bail avec son club de toujours. Et si elles ne font que commencer, les négociations pourraient durer encore un long moment avant qu’un accord ne soit trouvé…

De nombreuses conditions