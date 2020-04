Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Bartomeu a pris une grande décision pour ce joueur du Barça !

Publié le 2 avril 2020 à 11h30 par B.C.

Alors que son nom circule pour faire partie de l'opération Lautaro Martinez, Arthur Melo ne devrait pas quitter le FC Barcelone cet été.

Recruté à l'été 2018, Arthur Melo s'est rapidement adapté sous ses nouvelles couleurs, mais le Brésilien a vécu une saison compliquée en raison de plusieurs pépins physiques. Cela n'empêcherait pas l'Inter Milan de l'apprécier, et à en croire la presse étrangère, le milieu de 23 ans pourrait débloquer le dossier Lautaro Martinez. En effet, le Barça pourrait proposer un ou plusieurs joueurs au club italien, et Arthur semble être le candidat idéal. Mais en interne, on n'aurait aucune intention de se séparer du Brésilien.

Arthur est intransférable