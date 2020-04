Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ce prétendant qui ferme la porte pour Mauro Icardi !

Publié le 2 avril 2020 à 16h45 par T.M.

La saison prochaine, Mauro Icardi pourrait bien faire son retour en Italie. Mais l’Argentin ne devrait pas rejoindre Naples.

Pour le moment, Mauro Icardi est prêté par l’Inter Milan au PSG. Et bien que Leonardo dispose d’une option d’achat de 70M€, l’Argentin pourrait ne pas rester au Parc des Princes. Si certains voyaient en lui le successeur d’Edinson Cavani, cela pourrait finalement ne pas être le cas. Un coup dur pour les Parisiens. L’avenir du natif de Rosario s’écrirait ainsi loin du Parc des Princes. Pour des raisons familiales, l’attaquant pourrait retrouver l’Italie, avec notamment un possible avenir à la Juventus. De plus en plus, il est question d’un avenir à Turin pour Icardi, tandis qu’un intérêt de Naples avait été évoqué. Toutefois, Cristiano Giuntoli a voulu être très clair.

Icardi trop coûteux ?