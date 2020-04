Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane pourrait offrir un joli cadeau à Aulas grâce à... Fekir !

Publié le 2 avril 2020 à 15h00 par A.M.

Alors que le Real Madrid suit attentivement l'évolution de Nabil Fekir au Betis Séville, l'Olympique Lyonnais pourrait bien être le grand gagnant d'une éventuelle transaction. Explications.

L'été dernier, lorsqu'il décide de quitter l'Olympique Lyonnais pour rejoindre le Betis Séville, Nabil Fekir essuie plusieurs critiques. Il faut dire qu'un an auparavant, l'international français était proche de signer à Liverpool. Par conséquent, peu d'observateurs ont compris son choix. Et pourtant, le joueur formé à l'OL réalise une très belle saison en Andalousie au point de susciter l'intérêt de plusieurs grands clubs à l'image d'Arsenal, du Milan AC, de l'Atlético de Madrid et surtout du Real Madrid.

L'OL pourrait récupérer 20% de la plus-value sur le transfert de Fekir