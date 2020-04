Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une grande décision de Gareth Bale pour son avenir ?

Publié le 3 avril 2020 à 8h30 par J.-G.D.

Toujours annoncé vers la Premier League, Gareth Bale serait enclin à mettre ses différends avec Zinedine Zidane de côté afin de continuer l’aventure au Real Madrid.

Entre des performances peu convaincantes et les nombreuses critiques, Gareth Bale semble isolé au Real Madrid. L’international gallois serait donc susceptible de quitter la capitale espagnole cet été, lui qui aurait déjà pu claquer la porte du club lors du dernier mercato estival ou au mois de janvier. La presse britannique a notamment évoqué un possible retour de l’ailier madrilène en Premier League, dont une nouvelle aventure à Tottenham. Le joueur de 30 ans pourrait à nouveau animer le marché des transferts, mais son entourage assure que le joueur souhaite aller au bout de son contrat avec Madrid (2022) : « L'idée de Gareth, aujourd'hui plus que jamais, est de terminer son contrat avec Madrid. Où serait-il mieux loti qu'en Espagne ? ». Et Gareth Bale aurait pris une décision radicale concernant son avenir.

Bale prêt à enterrer la hache de guerre avec Zidane pour rester ?