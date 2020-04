Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Deux renforts déjà assurés pour Zidane pour cet été ?

Publié le 3 avril 2020 à 7h00 par J.-G.D.

Malgré l’intérêt du PSG pour Achraf Hakimi, le latéral droit marocain, actuellement prêté au Borussia Dortmund, redeviendra un joueur du Real Madrid. Une information également valable pour Martin Odegaard.

Cédé par le Real Madrid au Borussia Dortmund à l’été 2018, Achraf Hakimi est devenu un élément essentiel de la formation de la Ruhr depuis son arrivée. Les prestations du latéral droit de 21 ans auraient franchi les frontières allemandes. Le PSG, la Juventus et Chelsea en pinceraient pour le protégé de Zinedine Zidane, mais les Merengue désiraient prolonger Hakimi, sous contrat jusqu’en 2021. Ce dernier pourrait ne pas quitter Madrid lors du mercato estival, à l'image de... Martin Odegaard.

Hakimi et Odegaard devraient revenir au Real Madrid