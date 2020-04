Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane reçoit un avertissement pour cet été !

Publié le 3 avril 2020 à 4h45 par T.M.

Au Real Madrid, on réfléchirait de plus en plus à rapatrier Martin Odegaard. Mais du côté de la Real Sociedad, on ne compte pas se laisser faire.

Cette saison est celle de l’explosion pour Martin Odegaard. Après avoir enchainé les prêts aux Pays-Bas, le Norvégien a impressionné tout le monde depuis le début de la saison avec la Real Sociedad. Prêté 2 ans par le milieu de terrain montre enfin toute l’étendue de son talent, mais ces performances donneraient des idées au Real Madrid. En effet, les Merengue pourraient rapatrier Odegaard dès cet été afin de l’intégrer à l’effectif de Zinedine Zidane. Un possible coup dur pour les fans basques qui ont tout de même été rassurés à ce sujet.

Elustondo prévient le Real !