Mercato - OM : Quatre départs presque déjà actés pour cet été ?

Publié le 3 avril 2020 à 2h45 par G.d.S.S.

Alors que l’OM sera contraint de vendre plusieurs éléments lors du prochain mercato estival, quatre profils semblent déjà tout désignés à cet effet.

90M€, c’est le montant du déficit que présenteraient actuellement les comptes de l’OM, et le club phocéen s’expose donc à une sanction de la part de l’UEFA dans le cadre du fair-play financier. Pour limiter le casse, la direction de l’OM devra donc vendre un maximum de joueurs cet été, et certains des meilleurs éléments du vestiaire semblent déjà promis à un transfert juteux lors du prochain mercato.

Sanson, Thauvin…

Morgan Sanson, qui est peut-être le joueur de l’OM disposant actuellement de la plus belle valeur marchande, fait évidemment office de favori au départ en fin de saison. Par ailleurs, alors qu’il n’aura plus qu’une année de contrat avec l’OM et malgré son éloignement des terrains depuis le début de la saison, Florian Thauvin devrait également être vendu. Et enfin, ces derniers jours, les noms de Maxime Lopez et Duje Caleta-Car sont revenus avec insistance dans l’optique d’un départ de l’OM l’été prochain. Affaire à suivre…