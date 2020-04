Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Concurrence XXL pour le Barça dans le dossier Werner ?

Publié le 3 avril 2020 à 0h30 par J.-G.D.

Après avoir fait une croix sur Timo Werner l’été dernier, le Bayern Munich n’aurait pas oublié la piste menant au buteur du RB Leipzig. Les dirigeants de Barcelone sont prévenus…

Qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des Champions, Leipzig peut notamment remercier Timo Werner. Le buteur de 24 ans réalise une saison pleine avec un bilan de 27 buts et 12 passes décisives, toutes compétitions confondues. Des statistiques qui n’auraient pas échappé à quelques écuries européennes. Le FC Barcelone, Liverpool et l’Inter Milan auraient donc des vues sur le profil de Timo Werner, à quelques semaines du mercato estival. Sans oublier le Bayern Munich…

Flick en pincerait pour Timo Werner