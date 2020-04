Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça retombe dans ses travers pour Neymar…

Publié le 2 avril 2020 à 21h30 par La rédaction

Le FC Barcelone paraît décidément reproduire les mêmes erreurs que l’an dernier dans son recrutement. Explication.

Dans son édition du jour, le quotidien sportif catalan Mundo Deportivo fait un point sur la stratégie de recrutement du FC Barcelone. Le média affirme que le club catalan s’estimerait en mesure de boucler deux gros dossiers offensifs, à savoir Neymar et Lautaro Martinez. Si l’on analyse la situation, cela apparaît hautement improbable.

Un choix apparaît inévitable

Quand bien même les joueurs ont accepté une baisse temporaire de salaire, la situation financière globale du Barça avant la crise sanitaire nécessitait déjà des économies sérieuses. En conséquence, pour que le FC Barcelone ait une chance de recruter Neymar et Lautaro Martinez, il faudra qu’il cède un grand nombre de joueurs, dont certains très importants (Griezmann, Coutinho, Dembélé, Umtiti, Rakitic, Vidal, etc…). Seulement on peut d’ores et déjà constater qu’ils sont nombreux à se montrer réticents au départ, à commencer par Griezmann, ce qui contrarie d’entrée les plans du Barça… Tout porte à croire que le club catalan reproduit les mêmes erreurs que l’an dernier en surestimant sa capacité de recrutement. Plus probablement, il devra choisir entre Neymar et Lautaro Martinez, comme il avait dû au final « choisir » entre Griezmann et Neymar l’an dernier…