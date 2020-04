Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo contrarié pour la succession de Thomas Meunier ?

Publié le 3 avril 2020 à 0h15 par A.C.

La situation d’une des pistes défensives de Leonardo, directeur sportif du Paris Saint-Germain, semble avoir radicalement changé.

La Serie A est le terrain de chasse préféré de Leonardo qui, après avoir déjà attiré Javier Pastore, Thiago Silva, Zlatan Ibrahimovic ou encore Edinson Cavani au Paris Saint-Germain, pourrait frapper un gros coup. L’Équipe a en effet annoncé que le directeur sportif du PSG souhaiterait recruter Sergej Milinkovic-Savic et Adam Marusic, de la Lazio. Le premier devrait toutefois couter très cher et le second pourrait bien échapper au PSG...

Marusic est redevenu important à la Lazio