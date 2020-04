Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un premier départ déjà acté ?

Publié le 2 avril 2020 à 22h00 par A.C.

Peu utilisé cette saison, Ivan Rakitic se dirigerait doucement mais surement vers un départ du FC Barcelone.

Voilà plusieurs mois déjà qu’Ivan Rakitic fait les gros titres des rubriques mercato. Le Croate souffre de la féroce concurrence au milieu de terrain, surtout depuis l’arrivée de Frenkie De Jong. Le départ d’Ernesto Valverde et l’arrivée de Quique Sétien n’ont rien changé à sa situation et le jouer lui-même a évoqué son malaise cet hiver, ouvrant grand la porte à un départ du Barça. Plusieurs clubs seraient prêts à l’accueillir et notamment le FC Séville, où Rakitic a remporté une Ligue Europa en 2014.

Le Barça a décidé de vendre Rakitic