Mercato - PSG : Leonardo prépare un gros coup pour remplacer Kurzawa !

Publié le 3 avril 2020 à 4h15 par A.M.

Cet été, l'une des priorités de Leonardo sera de renforcer le couloir gauche de la défense afin de compenser le départ de Layvin Kurzawa dont le contrat prend fin en juin prochain. Et dans cette optique, le PSG aurait identifié deux profils.

Dans les prochaines semaines, le Paris Saint-Germain va voir filer plusieurs joueurs dont le contrat prend fin en juin prochain. C'est le cas de Layvin Kurzawa dont le nom circule du côté du FC Barcelone, d'Arsenal ou encore de la Juventus. Par conséquent, le PSG n'aura plus qu'un seul latéral gauche de haut niveau dans son effectif, à savoir Juan Bernat. Mais Leonardo a déjà une petite idée derrière la tête pour renforcer ce secteur de jeu.

Telles et Sandro, les gros coups du PSG ?