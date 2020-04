Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo tente bien un gros coup en Italie !

Publié le 3 avril 2020 à 3h45 par A.M.

Alors que le nom de Miralem Pjanic revient avec insistance du côté du PSG, Mehdi Benatia confirme l'intérêt du club parisien pour le milieu de terrain de la Juventus.

Cet été, le Paris Saint-Germain sera en quête de renforts dans l'entrejeu. Dans cette optique, de nombreux noms circulent et non des moindres. Sergej Milinkovic-Savic (Lazio Rome), Tanguy Ndombele (Tottenham) ou encore Sandro Tonali (Brescia) font partie des joueurs les plus régulièrement cités. Mais ce n'est pas tout puisque Miralem Pjanic fait également partie des pistes envisagées, notamment dans le cadre d'un échange avec Mauro Icardi. Et Mehdi Benatia confirme d'ailleurs l'intérêt du PSG pour le milieu de terrain bosnien.

Benatia confirme pour Pjanic/PSG