Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pogba prêt à tout pour rejoindre… Cristiano Ronaldo ?

Publié le 2 avril 2020 à 21h45 par La rédaction

La présence de Cristiano Ronaldo inciterait Paul Pogba à organiser son retour à la Juventus. Un club dans lequel il se sent comme chez lui…

Et si Paul Pogba retournait à la Juventus ? Cette possibilité est de plus en plus envisageable. En effet, la Pioche pourrait être tenté par un retour à la Juventus, un club qu’il a connu entre 2012 et 2016 après être parti de… Manchester United. Toujours à la recherche d’un départ des Red Devils , le Champion du Monde pourrait revenir à la Juventus, alors qu’un joueur pourrait peser dans la balance pour le retour de la Pioche …

Cristiano Ronaldo, élément central du transfert ?