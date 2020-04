Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un nouvel obstacle pour cette piste défensive ?

Publié le 3 avril 2020 à 7h30 par A.C.

Le FC Barcelone devrait voir un club faire irruption dans le dossier Alessio Romagnoli, défenseur du Milan AC et de la Squadra Azzurra.

La défense centrale semble bien être, avec le poste d’attaquant de pointe, le chantier principal du FC Barcelone. Avec un Gerard Piqué vieillissant et un Samuel Umtiti handicapé par les blessures et toujours plus proche d’un départ, le club catalan souhaite engager un défenseur central jeune, à fort potentiel. Ainsi, la presse catalane a évoqué le nom de Dayot Upamecano du RB Leipzig, mais également celui d’Alessio Romagnoli, capitaine du Milan AC.

La Lazio prête à tout miser sur Romagnoli