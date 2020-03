Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Excellente nouvelle pour cette piste défensive du Barça ?

Publié le 10 mars 2020 à 15h30 par A.C.

Le FC Barcelone pourrait bien voir une de ses anciennes pistes se rouvrir au cours des prochaines semaines.

En Catalogne, on a entamé un grand rajeunissement de l’effectif. Ainsi, après Jean-Clair Todibo à l’hiver 2019, le FC Barcelone lorgnerait sur un autre jeune défenseur en la personne d’Alessio Romagnoli. Le capitaine du Milan AC, âgé de 25 ans, est déjà une valeur sure de Serie A et ses prestations n’ont donc pas échappé au Barça, qui pourrait profiter de la situation compliquée au sein du club lombard.

Romagnoli prêt à claquer la porte du Milan AC