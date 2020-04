Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Carlo Ancelotti pourrait rendre un grand service à Zinedine Zidane !

Publié le 3 avril 2020 à 10h00 par La rédaction

L’entraîneur d’Everton Carlo Ancelotti n’a apparemment pas oublié son passage au Real Madrid, et souhaiterait attirer Gareth Bale et James Rodriguez dans son équipe pour la saison prochaine.

Carlo Ancelotti voit les choses en grand pour Everton. Arrivé cette saison après le licenciement de Marco Silva, l’entraîneur italien prépare déjà son prochain mercato estival, et d’après les informations de Marca , il aurait déjà coché deux noms dans sa short-list : James Rodriguez et Gareth Bale.

Ils se connaissent parfaitement