Mercato - PSG : Leonardo aurait fait une annonce fracassante sur Griezmann en interne !

Publié le 3 avril 2020 à 9h15 par A.M.

Alors que le nom d'Antoine Griezmann circule avec insistance du côté du PSG ces derniers jours afin d'entrer dans la transaction pour Neymar, Leonardo tenterait de convaincre Nasser Al-Khelaïfi de miser sur le Champion du monde.

Dans les prochaines semaines, Neymar fera de nouveau l'objet d'une cour assidue du FC Barcelone. En effet, un an après avoir fait le forcing pour retourner au Barça, le Brésilien est toujours dans le viseur du club catalan qui semble en faire sa priorité pour le prochain mercato estival. Toutefois, déjà dans l'incapacité de répondre aux exigences financières du PSG, qui réclame au moins 150M€ pour son numéro 10, le club catalan l'est encore moins alors que l'économie mondiale est directement frappée par la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19. Par conséquent, le transfert de Neymar passera nécessairement par un échange de joueurs.

Leonardo voit d'un bon œil l'arrivée de Griezmann