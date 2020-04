Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Cet improbable appel reçu par Raiola pour Haaland...

Publié le 3 avril 2020 à 9h00 par A.M.

Courtisé par le Real Madrid, Erling Braut Haaland devrait animer le mercato dans les prochains mois. Et cette situation semble profondément inquiéter le Borussia Dortmund.

C'est le nouveau phénomène du football européen. Après avoir affolé les compteurs avec le Red Bull Salzbourg, Erling Braut Haaland a rejoint le Borussia Dortmund cet hiver contre chèque de 20M€, sans compter les commissions. Et en Bundesliga aussi le Norvégien impressionne. Toutes compétitions confondues, il a inscrit 12 buts en 11 matches dont un retentissant doublé contre le PSG lors du huitième de finale aller de la Ligue des Champions (2-1). Et bien qu'il ai été beaucoup plus discret au match retour (0-2), Erling Braut Haaland est plus que jamais sur les tablettes du Real Madrid.

Dortmund appelle Raiola pour Haaland