Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ça se complique pour Leonardo avec Jadon Sancho…

Publié le 3 avril 2020 à 5h45 par Th.B.

Dans les petits papiers de Leonardo, Jadon Sancho pourrait faire faux bond au PSG et s’engager avec Manchester United qui semble l’attendre avec impatience à Old Trafford cet été.

Et si Manchester United venait chambouler les plans de Leonardo pour la succession de Kylian Mbappé ? Récemment, ESPN dévoilait que le directeur sportif du PSG verrait en Jadon Sancho le candidat idéal pour suppléer le champion du monde tricolore afin de le remplacer à terme, Mbappé étant toujours très convoité sur le marché des transferts. Auteur d’une saison remarquée avec le Borussia Dortmund, Sancho serait cependant susceptible de s’engager avec un autre cador européen. Outre Chelsea, son club de coeur, Jadon Sancho figurerait également sur les tablettes de Manchester United. Et les Red Devils ne seraient pas là pour faire de la figuration.

Rashford attend Sancho à Manchester