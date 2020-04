Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ça s'accélèrerait pour Paulo Dybala...

Publié le 17 avril 2020 à 18h15 par A.D.

Le PSG n'aurait pas oublié l'idée de recruter Paulo Dybala. De son côté, la Juventus aurait lancé les grandes manoeuvres pour boucler la prolongation de son joyau argentin.

La Juventus serait bien décidée à compliquer la tâche de Leonardo. Lors du dernier mercato estival, La Vieille Dame aurait été ouverte au départ de Paulo Dybala. Une information qui n'aurait pas échappé au directeur sportif du PSG. En effet, l'ancien du Milan AC aurait songé à recruter Paulo Dybala, et notamment pour combler le possible départ de Neymar. Alors que le joyau argentin n'a pas quitté Turin, Leonardo serait toujours sur ses traces. Mais cette fois, la Juve ferait tout son possible pour conserver son numéro 10.

La Juve s'activerait en coulisses pour Paulo Dybala