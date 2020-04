Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Simeone ne lâcherait rien pour Cavani, mais...

Publié le 17 avril 2020 à 19h45 par La rédaction

Libre de tout contrat à la fin de la saison, Edinson Cavani pourrait rejoindre l’Atlético de Madrid l’été prochain. Mais les Colchoneros étudieraient aussi d’autres options.

Après 301 apparitions et 200 buts avec le Paris Saint-Germain, Edinson Cavani devrait quitter le club de la capitale l’été prochain sauf total retournement de situation. L’attaquant international uruguayen est pisté par de nombreux clubs d’Amérique du Sud mais aussi par l’Atlético de Madrid. Toutefois, Diego Simeone a plusieurs noms en tête pour renforcer sa ligne offensive. Selon Ok Diario , une liste de 5 attaquants aurait été établie par l’Atlético de Madrid en plus d’Edinson Cavani.

Deux buteurs français dans le lot !