Mercato - PSG : Leonardo définitivement distancé dans ce dossier à 40M€ ?

Publié le 18 avril 2020 à 0h45 par H.G.

Annoncé de longue date dans le viseur du PSG, Allan aurait des chances de quitter le Napoli pour prendre la direction d’Everton l’été prochain, équipe au sein de laquelle il retrouverait Carlo Ancelotti.

Le nom d’Allan est associé au PSG depuis maintenant plus d’un an. Le milieu brésilien du Napoli a en effet été annoncé à de nombreuses reprises comme un candidat pour une arrivée à Paris afin de densifier l’entrejeu du club de la capitale, surtout à l’époque où les pensionnaires du Parc des Princes étaient en quête de nombreux renforts dans ce secteur de jeu. Seulement voilà, Allan n’est finalement jamais arrivé au PSG, alors même que sa venue était proche se concrétiser lors du mercato hivernal 2019. Et à en croire les dernières informations venues d’Italie, l’hypothèse d’un transfert du joueur de 29 ans à Paris ne devrait pas devenir réalité à court ou moyen terme.

Allan serait séduit par l’idée de retrouver Ancelotti à Everton !