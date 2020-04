Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le départ de Kylian Mbappé bouclé pour... 40M€ ?

Publié le 17 avril 2020 à 23h15 par B.C.

Alors qu'il est appelé à devenir le joueur le plus cher de l'histoire lorsqu'il quittera le PSG, Kylian Mbappé pourrait finalement rapporter beaucoup moins à son club. C'est en tout cas ce qu'imagine Daniel Cohn-Bendit, ancien député européen, suite aux conséquences du coronavirus sur l'économie du football.

Figure emblématique de Mai 68, Daniel Cohn-Bendit est également un passionné de football, et les montants exorbitants que l'on retrouve dans ce sport doivent souvent interpeller l'ancien député européen. Cela risque notamment d'être le cas avec Kylian Mbappé. A seulement 21 ans, la star du PSG est déjà l'un des footballeurs les mieux payés de la planète avec un salaire annuel brut de 21M€, sans parler de ses contrats publicitaires lui permettant de faire grimper ses revenus à 27M€ comme le révélait dernièrement France Football . Et ce salaire pourrait exploser si Kylian Mbappé décidait de prolonger au PSG. Autre scénario possible, le natif de Bondy pourrait rejoindre le Real Madrid dans les prochains mois, de quoi lui permettre également de recevoir de gros émoluments tandis que le PSG récupérerait une indemnité de transfert colossale. Cependant, dans des propos accordés à Ouest-France , Daniel Cohn-Bendit estime que le prix de Mbappé pourrait chuter en raison du coronavirus. Un changement d'économie dans le football que l'homme politique souhaite en tout cas voir.

« Demain, Mbappé coûtera au plus 35-40 millions d’euros et non plus 200 M€ »