Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Thomas Tuchel n'aurait pas oublié Youcef Atal !

Publié le 17 avril 2020 à 21h15 par B.C.

Annoncé dans le viseur du PSG l'été dernier, Youcef Atal serait toujours apprécié au sein du club de la capitale, au point qu'une arrivée au cours du mercato n'est pas impossible selon Loïc Tanzi.

C'est un nom que les supporters du PSG connaissent bien. Latéral droit de l'OGC Nice, Youcef Atal a parfois fait souffrir les joueurs parisiens depuis son arrivée sur la Côte d'Azur en 2018, au point que le club de la capitale avait coché son nom il y a quelques mois. Depuis, l'international algérien de 23 ans est régulièrement annoncé dans le viseur du PSG, d'autant que Thomas Meunier devrait partir à l'issue de la saison, une fois que son contrat aura pris fin. Leonardo pourrait donc se décider à relancer la piste Youcef Atal et cela serait une vraie possibilité selon Loïc Tanzi.

« Atal est un joueur que Tuchel adore et que Leonardo connaît très bien »