Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo va être contrarié par le Barça pour cette piste en Ligue 1 !

Publié le 17 avril 2020 à 16h45 par T.M.

Pour remplacer Thomas Meunier, Leonardo aurait coché le nom d’Hamari Traore. Mais voilà que le FC Barcelone serait aussi intéressé par le joueur de Rennes.

A l’approche du mercato estival, Leonardo aurait été clair sur ses priorités. Pour renforcer le PSG, le Brésilien ciblerait un milieu de terrain, ainsi qu’un arrière gauche et un arrière droit. En effet, il va falloir pallier le probable départ de Thomas Meunier, dont le contrat arrive à expiration. Pour cela, Leonardo pourrait notamment aller piocher en Ligue 1. En effet, ces derniers jours, il était notamment question d’un intérêt pour Hamari Traoré, actuel latéral de Rennes. Un possible pari pour les Parisiens qui devraient, une fois n’est pas coutume, se frotter au FC Barcelone.

Direction l’Espagne ?