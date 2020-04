Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un premier échec à 40M€ pour cette piste de Zidane ?

Publié le 17 avril 2020 à 23h00 par H.G.

Alors que Ferran Torres n’aurait toujours pas prolongé son contrat au FC Valence, l’ailier droit espagnol aurait fait l’objet d’une offensive du Borussia Dortmund dernièrement.

Âgé de seulement 20 ans, Ferran Torres est l’une des grandes promesses du football espagnol. L’ailier droit est l’auteur de performance de haut niveau avec le FC Valence depuis un moment, et cela aurait conduit plusieurs grands clubs européens à s’intéresser de près à son profil comme le Real Madrid ou le FC Barcelone. Formé chez les Blanquinegros , Ferran Torres aurait même fait l’objet d’offensives des Merengue à plusieurs reprises par le passé, mais celles-ci ont toujours été repoussées par les pensionnaires de Mestalla. Seulement voilà, la situation pourrait changer cet été dans la mesure où l’Espagnol sera en fin de contrat en juin 2021 et que les négociations pour la prolongation de son contrat n’avanceraient pas, en dépit d’une volonté annoncée de prolonger leur union commune. Ainsi, plusieurs écuries aimeraient profiter de l’occasion pour tenter d’arracher Ferran Torres au FC Valence dans les prochaines semaines, le club entrainé par Albert Celades risquant d’être contraint de vendre sa pépite si elle ne prolonge pas d’ici l’ouverture de la prochaine fenêtre des transferts.

Valence aurait repoussé une offre de 40M€ de de Dortmund pour Ferran Torres !