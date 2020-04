Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : L’agent de cette pépite de Zidane entretient le flou…

Publié le 18 avril 2020 à 7h00 par Th.B.

Agent d’Achraf Hakimi, Alejandro Camano révélait dernièrement que rien n’était fait pour l’avenir du Marocain et n’a pas donné de précisions ce vendredi, hormis le fait que le Bayern Munich n’aurait pas bougé ses pions pour le latéral du Borussia Dortmund, prêté par le Real Madrid.

De quoi sera fait l’avenir d’Achraf Hakimi ? Contractuellement lié au Real Madrid, le latéral droit a passé les deux dernières saisons au Borussia Dortmund où il était en prêt. Le BvB ne serait pas contre l’idée de prolonger l’expérience de Hakimi dans la Ruhr, mais aucune discussion n’est possible à cause du Coronavirus, comme Alejandro Camano le révélait il y a quelques jours. L’agent d’Achraf Hakimi a une nouvelle fois été démarché pour évoquer l’avenir de son client, mais n’a pas donné plus de nouvelles, hormis le fait qu’un cador européen n’aurait pas lancé l’opération Hakimi.

Le clan Hakimi évoque la rumeur Bayern, mais n’en dit pas plus sur son avenir !