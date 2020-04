Foot - Mercato - Real Madrid

EXCLU - Mercato - Real Madrid : Rien de boucler pour Hakimi

Publié le 6 avril 2020 à 17h30 par Alexis Bernard

Prêté au Borussia Dortmund, Achraf Hakimi est supposé retrouver le Real Madrid cet été. Mais rien ne semble encore acté pour le latéral marocain.

A l’instar du prêt de Dani Carvajal au Bayer Leverkusen (2012-2013), celui d’Achraf Hakimi au Borussia Dortmund est une totale réussite. En deux saisons, l’international marocain de 21 ans est devenu l’un des meilleurs latéraux de Bundesliga. Une expérience allemande convaincante qui lui ouvre les portes d’un retour au Real Madrid avec l’espoir de pouvoir jouer un rôle important dans l’équipe de Zinedine Zidane.

Zidane n’a pas encore tranché