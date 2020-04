Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Gros coup de tonnerre dans ce dossier chaud du moment !

Publié le 6 avril 2020 à 3h00 par G.d.S.S.

Alors qu’il arrivera au terme de son contrat avec le PSG en juin prochain, Thomas Meunier semblait déjà promis à un départ vers le Borussia Dortmund. Mais en réalité, rien n’est fait dans ce dossier…

Thomas Meunier a-t-il vraiment déjà acté son départ du PSG à l’issue de la saison ? Le latéral droit belge, qui arrivera au terme de son contrat au Parc des Princes à l’issue de la saison, aurait déjà un accord avec le Borussia Dortmund comme l’ont annoncé plusieurs sources en Allemagne. Meunier viendrait donc succéder à Achraf Hakimi, qui retournera au Real Madrid après son prêt de deux ans à Dortmund. Mais la réalité du dossier serait toute autre…

Rien n’est acté pour Meunier ?

Comme Le 10 Sport vous l’a révélé en exclusivité dimanche, la piste menant au Borussia Dortmund est effectivement la plus chaude et la plus avancée pour Thomas Meunier, mais d’autres clubs ont toujours leurs chances avec le défenseur du PSG : Everton, Manchester United et l’Atlético de Madrid ont également des vues sur Meunier, et les possibilités restent donc nombreuses dans ce dossier. Ce dossier chaud du moment n’a donc pas fini de faire couler de l’encre.