EXCLU - Mercato - PSG : Rien de fait pour Thomas Meunier !

Publié le 5 avril 2020 à 17h00 par Alexis Bernard

En fin de contrat avec le PSG, Thomas Meunier discute avec plusieurs clubs pour la saison prochaine. S’il a pu trouver un accord avec un autre club, le latéral belge n’a cependant toujours rien signé.

Le 16 mars dernier, le10sport.com vous révélait que Thomas Meunier avait très peu de chance de prolonger avec le PSG. En discussion très avancée avec un club, avec lequel un terrain d’entente aurait été trouvé, l’international belge est clairement proche d’un départ. Et malgré ses récentes déclarations : « Tout le monde sait que mon objectif principal c'est toujours de rester à Paris, mais pour l'instant c'est assez calme. On verra d'ici la fin de saison », la tendance est toujours la même pour Thomas Meunier, appelé à mettre fin à son aventure parisienne.

Meunier n’a rien signé

Du côté des médias allemands, plusieurs sources ont évoqué son arrivée du côté du Borussia Dortmund. Selon nos informations, si la piste est réelle et l’intérêt réciproque, rien n’a été signé entre les deux parties. Thomas Meunier ne s’est engagé avec aucun autre club, bien qu’il en ait la possibilité (depuis le 1er janvier 2020).



A ce jour, la piste du Borussia Dortmund est effectivement la plus chaude et la plus avancée. Mais il ne faut pas exclure les autres intérêts de clubs comme Everton, Manchester United ou l’Atletico de Madrid. A 28 ans, Thomas Meunier fait partie des très bonnes affaires du mercato estival. Avec une valeur estimée à plus de 30 millions d’euros, le Belge ne manquera pas de recevoir des propositions. Mais visiblement, le PSG ne bougera pas pour le faire rester.