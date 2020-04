Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un dossier à 0€ activé par Leonardo... et plombé par le Barça ?

Publié le 5 avril 2020 à 10h15 par B.C.

Comme annoncé en exclusivité par le 10 Sport, le PSG s'intéresse de près à Willian. Cependant, le FC Barcelone pourrait doubler le club parisien dans ce dossier. Explications.

Sous contrat avec Chelsea jusqu'à la fin de la saison, Willian a récemment indiqué qu'il ne prolongerait probablement pas avec son club : « Tout le monde sait que mon contrat se termine dans quelques mois, donc la prolongation est vraiment difficilement réalisable. Je pense que ce sera très difficile pour moi de prolonger car Chelsea m'a proposé deux années supplémentaires, et j'en ai demandé trois ». Plusieurs clubs s'intéressent alors à l'international brésilien, libre cet été, et on retrouve parmi eux le PSG. Selon nos informations, Leonardo apprécie le profil de son compatriote et pourrait donc se positionner cet été. Cependant, l'agent de Willian pourrait en décider autrement.

La piste Willian se précise pour le PSG, mais...

D'après les informations de Soccer Link , Kia Joorabchian s'activerait pour placer un de ses joueurs à Chelsea, et Philippe Coutinho pourrait être l'heureux élu. En parallèle, le célèbre agent souhaiterait envoyer Willian au FC Barcelone, mais rien ne serait acté puisque d'autres clubs lorgneraient l'international auriverde selon le média sportif. Et on retrouverait parmi eux un club français. L'intérêt du PSG pour Willian se précise donc, mais ce dossier s'annonce compliqué pour Leonardo.