Mercato - PSG : Cette incroyable opportunité qui prend forme pour Kurzawa...

Publié le 5 avril 2020 à 3h45 par A.M.

En fin de contrat en juin prochain, Layvin Kurzawa a de grandes chances de quitter le PSG dans les prochaines semaines. Et la piste menant au FC Barcelone se confirme.

Cet été, le Paris Saint-Germain va voir filer de nombreux joueurs dont le contrat arrive à échéance. C'est notamment le cas de Layvin Kurzawa. Passé proche de rejoindre la Juventus cet hiver dans le cadre d'un échange avec Mattia De Sciglio, l'ancien Monégasque est toujours sur le départ. Et alors qu'il aurait été proposé au FC Barcelone ces derniers jours, cette piste prend clairement de l'ampleur.

Kurzawa est bien dans le viseur du Barça