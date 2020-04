Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Barça reçoit un conseil pour Neymar !

Publié le 5 avril 2020 à 6h45 par Th.B.

Alors que le FC Barcelone songerait à prendre à la fois Neymar et Lautaro Martinez à l’intersaison, l’ancienne gloire blaugrana a estimé que le Barça devrait privilégier le transfert de la star du PSG.

À l’instar du dernier mercato estival, Neymar devrait être l’un des protagonistes de la session des transferts à venir, si ce n’est le feuilleton à suivre. Et bien que la fenêtre des transferts n’est pas encore en passe d’ouvrir ses portes, le retour de Neymar au FC Barcelone est régulièrement évoqué dans la presse ibérique. Ancien joueur du Barça , Rivaldo a envoyé un message au club culé, qui voudrait également recruter Lautaro Martinez cet été. Selon lui, Neymar devrait être un dossier prioritaire, alors que le PSG serait cette fois-ci ouvert à sa vente.

Neymar ou Lautaro… Rivaldo demande au Barça de privilégier le Brésilien !