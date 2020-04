Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une décision radicale prise par Leonardo pour Neymar ?

Publié le 4 avril 2020 à 15h45 par Th.B.

Contrairement à l’été passé où le PSG semblait plutôt réticent à lâcher Neymar seulement deux ans après son arrivée, Leonardo ne fermerait plus la porte à un transfert du Brésilien qui aurait des chances de se produire à l’intersaison.

Ce samedi, Mundo Deportivo est revenu sur le feuilleton Neymar lors du dernier mercato estival. Et bien que le média assure que le PSG était ouvert à témoigner du départ de la star du club parisien pour la somme de 150M€ avec l’inclusion de trois joueurs du FC Barcelone, Leonardo aurait à l’époque préféré conserver Neymar pour une année supplémentaire. Chose qui s’est finalement produite. À l’occasion de la prochaine session des transferts, la tendance semblerait bien différente et un départ de Neymar serait d’ailleurs attendu.

Un transfert de Neymar au Barça dans les plans de Leonardo ?